Білорусь вводить санкції у відповідь проти ЄС

Влада Білорусі підготували санкційний список проти Європейського союзу. Таке рішення було прийнято у відповідь на введення санкцій з боку ЄС.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Білорусі.

У Мінську відзначили, що виступають проти конфронтації, однак рішуче дадуть відповідь на "недружні дії".

"У зв'язку з прийнятими ЄС візовими санкціями щодо низки білоруських посадових осіб білоруською стороною з сьогоднішнього дня вводиться в дію у відповідь санкційний список. Єдиний список нев'їзних осіб діє також в рамках інтеграційних об'єднань, в які входить Білорусь", - повідомили в МЗС.

При цьому влада Білорусі не стала публікувати санкційний список "у відповідності зі сформованою цивілізованої дипломатичною практикою".

Нагадаємо, Європейський союз погодив введення санкцій проти представників влади Білорусі, які почнуть діяти з наступного тижня. При цьому в список не потрапив Олександр Лукашенко.

Також РБК-Україна писало, що Канада і Великобританія ввели санкції проти Лукашенка, його сина Віктора і ще дев'яти чиновників.