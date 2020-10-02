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Білорусь вводить санкції у відповідь проти ЄС

Автор: Игорь Литвиненко

Влада Білорусі підготували санкційний список проти Європейського союзу. Таке рішення було прийнято у відповідь на введення санкцій з боку ЄС.

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Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Білорусі.

У Мінську відзначили, що виступають проти конфронтації, однак рішуче дадуть відповідь на "недружні дії".

"У зв'язку з прийнятими ЄС візовими санкціями щодо низки білоруських посадових осіб білоруською стороною з сьогоднішнього дня вводиться в дію у відповідь санкційний список. Єдиний список нев'їзних осіб діє також в рамках інтеграційних об'єднань, в які входить Білорусь", - повідомили в МЗС.

При цьому влада Білорусі не стала публікувати санкційний список "у відповідності зі сформованою цивілізованої дипломатичною практикою".

Нагадаємо, Європейський союз погодив введення санкцій проти представників влади Білорусі, які почнуть діяти з наступного тижня. При цьому в список не потрапив Олександр Лукашенко.

Також РБК-Україна писало, що Канада і Великобританія ввели санкції проти Лукашенка, його сина Віктора і ще дев'яти чиновників.

Прогноз погоди
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