Білорусь ввела заборону на вивезення з країни рису, борошна і макаронів

Влада Білорусі тимчасово заборонила вивозити з країни деякі крупи, борошно і макарони. Таке обмеження вводиться строком на три місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства антимонопольного регулювання і торгівлі Білорусі.

Зазначається, що тримісячна заборона не поширюватиметься:

Пояснюється таке рішення заходами для недопущення дефіциту і для забезпечення продовольчої безпеки держави.

Згідно із затвердженою постановою, забороняється вивозити за межі країни рис, крупи і борошна грубого помелу з жита або ячменю, зерна оброблених злаків, макаронні вироби.

Раніше повідомлялося, що Україна закликала ЄС посилити економічний тиск на РФ і Білорусь, і повністю заблокувати транспортне сполучення з країнами-агресорами та перевезення вантажів.

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