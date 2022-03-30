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Білорусь ввела заборону на вивезення з країни рису, борошна і макаронів

Фото: будівля міністерства антимонопольного регулювання і торгівлі Білорусі (sputnik.by)
Автор: Володимир Костирін

Влада Білорусі тимчасово заборонила вивозити з країни деякі крупи, борошно і макарони. Таке обмеження вводиться строком на три місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства антимонопольного регулювання і торгівлі Білорусі.

Згідно із затвердженою постановою, забороняється вивозити за межі країни рис, крупи і борошна грубого помелу з жита або ячменю, зерна оброблених злаків, макаронні вироби.

Пояснюється таке рішення заходами для недопущення дефіциту і для забезпечення продовольчої безпеки держави.

Зазначається, що тримісячна заборона не поширюватиметься:

  • на товари, що вивозяться в якості міжнародної гуманітарної допомоги на підставі рішень уряду,
  • на товари, що вивозяться як запаси,
  • на товари, що переміщуються в рамках міжнародних транзитних перевезень, які починаються і закінчуються поза митною територією Євразійського економічного союзу,
  • на товари, поміщені під митні процедури в державі-члені ЄАЕС і переміщувані по транзиту через територію Білорусі.

Раніше повідомлялося, що Україна закликала ЄС посилити економічний тиск на РФ і Білорусь, і повністю заблокувати транспортне сполучення з країнами-агресорами та перевезення вантажів.

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