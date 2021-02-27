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Білорусь веде переговори про нові кредити з РФ

Автор: Даша Харченко

Білоруська влада веде переговори з Росією про залучення кредитів на спільні проекти. Мінськ у першому півріччі очікує надходження другого траншу російського кредиту на 500 млн доларів.

Про це сказав міністр фінансів Білорусі Юрій Селіверстов, передає БелТа.

За словами міністра, країнам треба розвивати інфраструктуру.

"Питання залучення кредитних ресурсів, у тому числі в Росії, на реалізацію спільних проектів, включаючи інфраструктурні, стояли завжди. Зараз такі питання теж опрацьовуються. Інфраструктуру треба розвивати", - сказав Селіверстов.

Раніше в доповіді розвідки Естонії вказувалося, що рівень військової інтеграції Росії та Білорусі дозволяє говорити про те, що остання фактично перетворилася в російський військовий округ. Москва може використовувати Білорусь як військовий плацдарм.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президенти Росії і Білорусі домовилися про подальшу координацію своїх силових відомств.

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