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Білорусь повідомила про затримання ще двох опозиціонерів на кордоні з Литвою

Автор: РБК-Україна

Білоруські силовики затримали двох активівстів, які брали участь в акціях після президентських виборів в країні в 2020 році. Їх затримали на кордоні з Литвою.

Про це повідомили в МВС Білорусі.

Опозиціонери були оголошені в міжнародний розшук за участь у масових заворушеннях.

"Жителів Бреста (21 і 27 років) затримали на ділянці кордону "Рудевщина" в напрямку Литви (1,5 км від держкордону Білорусі)", - йдеться в повідомленні.

За даними білоруських правоохоронців, активісти жили в Москві, а 2 червня прибули до Мінська, щоб звідти перебратися до Євросоюзу.

"На затриманих склали адміністративні протоколи за незаконний перетин державного кордону Республіки Білорусь", - додали в МВС.

Нагадаємо, засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича затримали 23 травня в Мінську. Для того, щоб це зробити, Білоруський режим примусово посадив літак авіакомпанії Ryanair, що летів з Греції в Литву.

Раніше повідомлялося, що стан білоруського політв'язня Степана Латипова, який спробував вчинити самогубство під час судового засідання в Мінську, стабільне.

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