Білорусь скорочує до мінімуму посольство Литви

Білоруський режим вирішив скоротити до мінімуму дипломатичне представництво Литви у Білорусі. Білоруська сторона вже повідомила про це тимчасовій повіреній у справах Литви в Білорусі Асті Андіяускені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Білорусі.
Причиною цього рішення, як пояснюють у Мінську, стало те, що Литва надала офіційний дипломатичний статус офісу білоруської опозиціонерки Світлани Тіхановської.
"Вищезазначене рішення Литви продовжує серію зроблених останнім часом офіційним Вільнюсом безглуздих і відверто ворожих кроків, прямо суперечать духу і рівню добросусідських відносин і підривають двостороннє співробітництво", - заявили в МЗС Білорусі.
Як наголосили в білоруському міністерстві, санкції щодо литовського посольства будуть зняті після того, як Вільнюс скасує свої "недружні ініціативи, що розпалюють конфронтацію у відносинах з Білоруссю".
Нагадаємо, наприкінці травня білоруський режим вислав з країни всіх латвійських дипломатів, після чого посольство Латвії в Мінську перестало працювати.