Білорусь через санкції повертатиме частину зовнішнього держборгу в національній валюті

Білорусь буде частково виплачувати державний борг в білоруських рублях. Таке рішення було прийнято через санкції, які ввели "недружні" країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Білорусі.

"Виконання своїх зобов'язань з погашення основного боргу і відсотків за зовнішніми державними позиками, залученими від МБРР, ЄБРР, СІБ, Республіка Білорусь буде здійснювати в білоруських рублях за офіційним курсом білоруського рубля до відповідної іноземної валюти на дату платежу", - йдеться в повідомленні.

В уряді уточнили, що це вимушений захід, оскільки після введення санкцій Білорусь обмежена в розрахунках із західними кредиторами в доларах і євро.