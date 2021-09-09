Білорусь і Росія поставили на бойове чергування спільний центр ППО

Білорусь і Росія поставили на бойове чергування спільний центр протиповітряної оборони. Його завдання-охорона повітряних кордонів Союзної держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Білорусі.
"На аеродромі 61-ї винищувальної авіаційної бази Збройних сил Білорусі пройшов урочистий ритуал заступання на бойове чергування зі спільної охорони черговими силами повітряних кордонів Союзної держави", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що підрозділи військово-повітряних сил і ППО Білорусі та Росії заступили на чергування у складі нещодавно створеного навчально-бойового центру спільної підготовки.
У Міноборони додали, що одночасно в західній частині Білорусі на бойове чергування заступили фахівці зенітних ракет військ.
Нагадаємо, 8 вересня у навчально-бойовий центр в Білорусі прибули винищувачі Су-30СМ Росії.