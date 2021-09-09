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Білорусь і Росія поставили на бойове чергування спільний центр ППО

Автор: Дмитрий Кузнецов

Білорусь і Росія поставили на бойове чергування спільний центр протиповітряної оборони. Його завдання-охорона повітряних кордонів Союзної держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Білорусі.

"На аеродромі 61-ї винищувальної авіаційної бази Збройних сил Білорусі пройшов урочистий ритуал заступання на бойове чергування зі спільної охорони черговими силами повітряних кордонів Союзної держави", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підрозділи військово-повітряних сил і ППО Білорусі та Росії заступили на чергування у складі нещодавно створеного навчально-бойового центру спільної підготовки.

У Міноборони додали, що одночасно в західній частині Білорусі на бойове чергування заступили фахівці зенітних ракет військ.

Нагадаємо, 8 вересня у навчально-бойовий центр в Білорусі прибули винищувачі Су-30СМ Росії.

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