Білорусь і Росія поставили на бойове чергування спільний центр ППО

Білорусь і Росія поставили на бойове чергування спільний центр протиповітряної оборони. Його завдання-охорона повітряних кордонів Союзної держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Білорусі .

"На аеродромі 61-ї винищувальної авіаційної бази Збройних сил Білорусі пройшов урочистий ритуал заступання на бойове чергування зі спільної охорони черговими силами повітряних кордонів Союзної держави", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підрозділи військово-повітряних сил і ППО Білорусі та Росії заступили на чергування у складі нещодавно створеного навчально-бойового центру спільної підготовки.

У Міноборони додали, що одночасно в західній частині Білорусі на бойове чергування заступили фахівці зенітних ракет військ.