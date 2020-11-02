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Білорусь не пропустила українців, які їхали в лікарню. МЗС вже розбирається

Автор: Дмитро Левицький

Білоруські прикордонники 30 жовтня не пропустили в країну українських громадян, які їхали в лікарню, де оплатили операцію з трансплантації органів. Операція вже була оплачена Міністерством охорони здоров'я України.

Про це повідомляє білоруська редакція "Радіо Свобода".

Як розповів журналісту видання львів'янин Назар Вус, він з дружиною, яка перебуває на гемодіалізі, їхав до білоруської лікарні здавати аналізи крові, про що вони повідомили білоруських прикордонників. Однак прикордонники повернули їм документи та відмовили у в'їзді.

За словами українця, його дружина вже рік чекає в черзі на трансплантацію нирки у Бресті. Цього разу вона мала пройти процедуру під назвою типізація - це аналіз крові для визначення сумісності донорського органу.

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"Тепер мені доводиться чекати відкриття кордонів, щоб піти на тести та знову чекати черги. Адже поки крові немає, ми не в черзі", - пояснив він.

На ситуацію у Twitter вже відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Міністр доручив українському посольству в Білорусі з'ясувати всі обставини ситуації.

"Я вже доручив нашому посольству в Білорусі з'ясувати всі обставини ситуації та максимально сприяти її вирішенню. У разі виникнення проблем з в’їздом для лікування, звертайтеся до посольства", - заявив він.

Нагадаємо, з 1 листопада Білорусь зачинила свої кордони для іноземців нібито для протидії поширенню коронавірусу. Потрапити в країну можна лише літаком через аеропорт "Мінськ".

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