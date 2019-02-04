Білорусь прокоментувала вихід США і РФ з ракетного договору

Білорусь закликає США і Росію знову проявити високу відповідальність за долю світу

Беларусь в ответ на выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности призвала обе страны проявить высокую ответственность за судьбу мира. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства иностранных дел Беларуси в Twitter.

"Беларусь призывает США и Россию вновь проявить высокую ответственность за судьбы мира, как это сделали СССР и США 30 лет назад, для того, чтобы упредить дестабилизирующее воздействие этого типа вооружений на безопасность в Евразийском регионе", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 февраля 2019 США объявили о приостановке участия в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности из-за российской крылатой ракеты 9М729, запуск которой осуществляется с помощью пусковых установок "Искандер-М". Решение о выходе из Договора вступило в силу 2 февраля. Россия ответила на этот шаг зеркальными мерами.

Позже на сайте Государственного департамента Соединенных Штатов было опубликовано официальное заявление о намерении США выйти из договора о ракетах. Согласно документу, США выйдут из договора через шесть месяцев. При этом Госдеп не исключает новых переговоров с Москвой по поводу контроля за вооружениями.