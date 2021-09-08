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У Білорусь прибули російські винищувачі. Їх розмістили за 400 кілометрів від Києва

Автор: Сергій Пишкін

На військовий аеродром Білорусі Барановичі прибули винищувачі Російської Федерації. Вони розташовані за 400 кілометрів від Києва.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "ВАЯР".

Зазначається, що винищувачі Су-30СМ використовуватимуть в рамках формування навчально-бойового центру спільної підготовки ВПС і військ ППО Білорусі та Російської Федерації.

Варто додати, що аеродром Барановичі розташований на дистанції 430 кілометрів від Києва.

Фото: у Білорусь прибули російські винищувачі (Google)

Літаки охоронятимуть повітряні кордони Союзної держави.

Рішення про створення спільних навчально-бойових центрів Росії та Білорусі було прийнято 5 березня 2021 року.

Фото: у Білорусь прибули російські винищувачі (vayar.mil.by)

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