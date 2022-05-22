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Білорусь наблизила російські "Іскандери" до кордону з Україною

Фото: Білорусь наблизила один із російських "Іскандерів" до кордону з Україною (wikimedia by Vitaly V. Kuzmin)
Автор: Сергій Пишкін

Білорусь наблизила до кордону з України російські "Іскандери". Це сталося вперше за два місяці війни на території нашої країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

Попри те, що Російська Федерація відступила з київського напрямку, Білорусь й надалі зберігає частину російської техніки та особового складу окупанта на своїх територіях. Іноді ж, продовжують фіксувати й запуски ракет з території країни.

Зазначається, що пріоритетом відстеження на цей час є:

  • ТРК "Точка-У";
  • РСЗВ "Смерч";
  • РСЗВ "Град";
  • ВТРК "Іскандер".

Сьогодні ж, вперше за довгий час, моніторингова група зафіксувала переміщення "Іскандерів" до кордону з Україною.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що, за словами президента України Володимира Зеленського, ніхто до кінця не знав роль Білорусі у війні до її початку, у зв'язку з чим доводилося готуватись до усіх сценаріїв.

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