Білорусь перестала приймати висланих з Євросоюзу мігрантів
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон про припинення угоди з Євросоюзом про реадмісію осіб, які перебувають без дозволу. Документ набирає чинності сьогодні, 14 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на національний правовий інтернет-портал країни.
Його підготували в рамках заходів у відповідь на дії ЄС щодо Білорусі.
"Призупинити дію угоди між Республікою Білорусь і Європейським союзом про реадмісію осіб, які перебувають без дозволу, підписаного в Брюсселі 8 січня 2020 року", - йдеться в документі.
В угоді визначено механізм передачі, прийняття та повернення осіб, які порушили умови в'їзду, перебування та проживання.
Реадмісія - згода держави на приймання назад на свою територію своїх громадян, які підлягають депортації з іншої держави.
Раніше влада Литви, Латвії та Польщі оголосили режим НС через наплив мігрантів з білоруської території.
Литовський парламент схвалив ідею будівництва на кордоні чотириметрового паркану з колючим дротом.
У Латвії не виключили установку тимчасового паркану з колючого дроту. Про намір побудувати 2,5-метровий паркан на кордоні з Білоруссю через наплив мігрантів також оголосила влада Польщі. Європарламент назвав перекидання мігрантів гібридною атакою Мінська. Також передбачається, що в міграційній кризі зацікавлена Росія.