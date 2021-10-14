Білорусь перестала приймати висланих з Євросоюзу мігрантів

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон про припинення угоди з Євросоюзом про реадмісію осіб, які перебувають без дозволу. Документ набирає чинності сьогодні, 14 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на національний правовий інтернет-портал країни .

Його підготували в рамках заходів у відповідь на дії ЄС щодо Білорусі.

"Призупинити дію угоди між Республікою Білорусь і Європейським союзом про реадмісію осіб, які перебувають без дозволу, підписаного в Брюсселі 8 січня 2020 року", - йдеться в документі.

В угоді визначено механізм передачі, прийняття та повернення осіб, які порушили умови в'їзду, перебування та проживання.

Реадмісія - згода держави на приймання назад на свою територію своїх громадян, які підлягають депортації з іншої держави.