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Білорусь перестала приймати висланих з Євросоюзу мігрантів

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Мінськ, Четвер 14 жовтня 2021 06:21
Білорусь перестала приймати висланих з Євросоюзу мігрантів Фото: Білорусь перестала приймати висланих з ЄС мігрантів (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон про припинення угоди з Євросоюзом про реадмісію осіб, які перебувають без дозволу. Документ набирає чинності сьогодні, 14 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на національний правовий інтернет-портал країни.

Його підготували в рамках заходів у відповідь на дії ЄС щодо Білорусі.

"Призупинити дію угоди між Республікою Білорусь і Європейським союзом про реадмісію осіб, які перебувають без дозволу, підписаного в Брюсселі 8 січня 2020 року", - йдеться в документі.

В угоді визначено механізм передачі, прийняття та повернення осіб, які порушили умови в'їзду, перебування та проживання.

Реадмісія - згода держави на приймання назад на свою територію своїх громадян, які підлягають депортації з іншої держави.

Раніше влада Литви, Латвії та Польщі оголосили режим НС через наплив мігрантів з білоруської території.

Литовський парламент схвалив ідею будівництва на кордоні чотириметрового паркану з колючим дротом.

У Латвії не виключили установку тимчасового паркану з колючого дроту. Про намір побудувати 2,5-метровий паркан на кордоні з Білоруссю через наплив мігрантів також оголосила влада Польщі. Європарламент назвав перекидання мігрантів гібридною атакою Мінська. Також передбачається, що в міграційній кризі зацікавлена Росія.

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