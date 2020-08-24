Білорусь заперечує порушення повітряного простору Литви

Дії білоруських пілотів розцінюються як такі, що абсолютно відповідають міжнародному та національному законодавствам. Пілоти діяли виключно у повітряному просторі Білорусі.

Таку заяву зробив командувач Військово-повітряних сил та військами протиповітряної оборони полковник Олег Орлов, передає Міністерство оборони Білорусі.

В оборонному відомстві стверджують, що білоруські пілоти не порушували державного кордону Литви.

"Хотілося б всіх попередити: ми виконуємо нашу роботу і будемо її виконувати й надалі рішуче, відповідно до нашого законодавства", - наголосив Орлов.

Нагадаємо, сьогодні білоруські військові заявили про нібито спробу порушення повітряного простору країни з боку Литви.

З литовської території випустили зонд з восьми повітряних куль з нібито антидержавною символікою. Військові за допомогою вертольотів припинили політ куль.

Зі свого боку Литва звинуватила білоруських військових у порушенні повітряного простору країни; у Вільнюсі заявили, що білоруський вертоліт порушив литовський кордон.