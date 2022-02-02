Білорусь обмежила залізничний транзит з Литви

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА .

Як зазначає видання, про введення заборони залізничного транзиту для групи товарів з Литви оголосив прессекретар Міністерства закордонних справ Білорусі Анатолій око. За його словами, прийнято рішення заборонити перевезення по білоруській території нафтопродуктів, хімічних і мінеральних добрив, які відвантажувалися на станціях "Литовських залізниць".

Представник білоруського МЗС зазначив, що раніше Литва заборонила транзит через свої порти товарів з Білорусі. Око додав, що Мінськ пропонував провести переговори з цього питання, але Вільнюс від діалогу відмовився.