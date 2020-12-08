Білорусь обмежила пропуск через кордон: в ДПСУ розповіли про ситуацію

Фото: прикордонний контроль (facebook.com/DPSUkraine)

Білорусь сьогодні повідомила про обмеження пропуску через кордон з Україною через ремонтні роботи на пункті пропуску "Нова Гута", що межують з українським ПП "Нові Яриловичі". Станом на зараз черг на українсько-білоруському кордоні немає.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Періодично на пунктах пропуску "Сеньківка" та "Нові Яриловичі" виникають накопичення транспорту.

"Це пов’язано із перевезенням товарів і, як ми бачимо, під кінець року, одночасна кількість транспортних засобів зростає й це призводить до накопичення на пропусках через кордон", - пояснив він.

Демченко зазначив, що через обмеження на пропуск на свою територію, які Білорусь ввела наприкінці жовтня через пандемію коронавірусу, зменшилася кількість транспортного пасажиропотоку.

"Загалом кордон із Білоруссю за добу перетинають від 2 до 2,5 тисяч осіб. Це як на в’їзд, так і на виїзд з України", - додав речник ДПСУ.

Нагадаємо, сьогодні на білоруському пункті пропуску "Нова Гута" проводитимуть електромонтажні роботи, тому пропуск через кордон може бути обмежено. Планувалося, що роботи триватимуть до 15:00.

Крім того, восени Білорусь ввела обмеження на в'їзд іноземців, в тому числі українців. Заборона не стосувалася пасажирів літаків, які прибувають в аеропорт Мінська.

Додамо, станом на сьогодні українці можуть вільно відвідати 63 країни, зокрема 10 країн Європи.