Білорусь обмежила прокачування нафти у напрямку Польщі

Білорусь тимчасово обмежила прокачування нафти нафтопроводом "Дружба" у напрямку Польщі. Це пов'язано із позаплановим ремонтом, який розпочався 16 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА .

"Відучора "Гомельтранснафта" розпочала позаплановий ремонт на одній із гілок магістрального нафтопроводу "Дружба", обмеживши прокачування в напрямку Адамової Застави (Польща) орієнтовно на три доби, при цьому планове завдання місяця не переглядається", - розповів представник "Транснафти" Ігор Дьомін.

Зазначають, що нафтопровід "Дружба" забезпечує постачання нафти в Європу. Трубопровід починається в Росії, проходить через Білорусь, Україну, Польщу, Чехію, Словаччину, Німеччину, Угорщину, Латвію, Литву. Довжина нафтопроводу сягає близько 5 200 кілометрів.