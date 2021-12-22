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Білорусь звинувачує Україну у провокаціях на кордоні: "вимушені реагувати"

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Київ, Середа 22 грудня 2021 10:31
Білорусь звинувачує Україну у провокаціях на кордоні: "вимушені реагувати" Фото: Білорусь звинувачує Україну у провокаціях на кордоні (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Марія Кучерявець

У Держприкордонкомітеті Білорусі заявили, що Україна нібито активно і невиправдано насичує своє прикордоння армійськими підрозділами, в тому числі підрозділами сил спеціальних операцій. Звинувачуючи нашу країну в "провокаціях", там заявили, що білоруська сторона може "відреагувати".

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Стіна безпеки. Як Україна хоче відгородитися від Білорусі і що може цьому завадити".

"У безпосередній близькості від кордону Україною активно проводяться навчання, задум яких має всі ознаки проведення повноцінної військової операції. Йде накачування інформаційного простору відверто ворожими посилами", - сказав РБК-Україна уповноважений представник комітету Антон Бичковський.

Зокрема, прикладом такої "агресивної поведінки" України, на його думку, є інцидент з нібито зальотом українського бойового вертольота на територію Білорусі 4 грудня.

За словами білоруського представника, такі інциденти можуть призвести "до негативних наслідків".

Однак, він не уточнив, що саме мається на увазі. Поки що, за інформацією Держприкордонкомітету Білорусі, ситуація на україно-білоруському кордоні спокійна.

"У разі виникнення загрози національній безпеці, продовження провокацій, білоруська сторона буде змушена адекватно реагувати, в т. ч. шляхом посилення охорони кордону з Україною", - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, раніше Білорусь звинуватила Україну в порушенні кордону, яке нібито сталося під час навчань.

Після чого в Державній прикордонній службі України (ДПСУ) спростували порушення українськими пілотами кордону з Білоруссю.

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