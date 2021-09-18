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Білорусь має намір закупити 100 тисяч доз вакцини Pfizer

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Мінськ, Субота 18 вересня 2021 21:50
Білорусь має намір закупити 100 тисяч доз вакцини Pfizer Фото: Білорусь має намір закупити 100 тисяч доз вакцини Pfizer (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство охорони Здоров'я Білорусі має намір закупити 100 тисяч доз вакцини від коронавірусу Pfizer. Однак перед закупівлею МОЗ хоче переконатися, щоб в країні було 50 тисяч бажаючих зробити щеплення цією вакциною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Республіканського Союзу туристичних організацій Білорусі.

"Міністерство охорони здоров'я розглядає закупівлю 100 тисяч доз американського препарату Pfizer, однак відомство хотіло б бути впевненим, що в Білорусі буде така кількість бажаючих зробити щеплення даною вакциною", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що на цей час в Білорусі доступні вакцини російського і білоруського походження "Супутник V" і китайський препарат Sinopharm.

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Білорусь Вакцина від коронавірусу
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