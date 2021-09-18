Білорусь має намір закупити 100 тисяч доз вакцини Pfizer
Фото: Білорусь має намір закупити 100 тисяч доз вакцини Pfizer (Getty Images)
Міністерство охорони Здоров'я Білорусі має намір закупити 100 тисяч доз вакцини від коронавірусу Pfizer. Однак перед закупівлею МОЗ хоче переконатися, щоб в країні було 50 тисяч бажаючих зробити щеплення цією вакциною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Республіканського Союзу туристичних організацій Білорусі.
"Міністерство охорони здоров'я розглядає закупівлю 100 тисяч доз американського препарату Pfizer, однак відомство хотіло б бути впевненим, що в Білорусі буде така кількість бажаючих зробити щеплення даною вакциною", - йдеться в повідомленні.
Відзначимо, що на цей час в Білорусі доступні вакцини російського і білоруського походження "Супутник V" і китайський препарат Sinopharm.