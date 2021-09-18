Беларусь намерена закупить 100 тысяч доз вакцины Pfizer

Министерство здравоохранения Беларуси намерено закупить 100 тысяч доз вакцины от коронавируса Pfizer. Однако перед закупкой Минздрав хочет убедиться, чтобы в стране было 50 тысяч желающих привиться этой вакциной.

"Министерство здравоохранения рассматривает закупку 100 тысяч доз американского препарата Pfizer, однако ведомство хотело бы быть уверенным, что в Беларуси будет такое количество желающих привиться данной вакциной", - говорится в сообщении.

Отметим, что на данный момент в Беларуси доступны вакцины российского и белорусского происхождения "Спутник V" и китайский препарат Sinopharm.