ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Беларусь намерена закупить 100 тысяч доз вакцины Pfizer

Новина українською →
Минск, Суббота 18 сентября 2021 21:50
Беларусь намерена закупить 100 тысяч доз вакцины Pfizer Фото: Беларусь намерена закупить 100 тысяч доз вакцины Pfizer (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министерство здравоохранения Беларуси намерено закупить 100 тысяч доз вакцины от коронавируса Pfizer. Однако перед закупкой Минздрав хочет убедиться, чтобы в стране было 50 тысяч желающих привиться этой вакциной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Республиканского союза туристических организаций Беларуси.

"Министерство здравоохранения рассматривает закупку 100 тысяч доз американского препарата Pfizer, однако ведомство хотело бы быть уверенным, что в Беларуси будет такое количество желающих привиться данной вакциной", - говорится в сообщении.

Отметим, что на данный момент в Беларуси доступны вакцины российского и белорусского происхождения "Спутник V" и китайский препарат Sinopharm.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Вакцина от коронавируса
NEWS
Moderna защищает от госпитализации лучше других СOVID-вакцин, - CDC
Moderna защищает от госпитализации лучше других СOVID-вакцин, - CDC
DAILY
"Убийство кириллицы". Нужен ли Украине переход на латинский алфавит
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Убийство кириллицы". Нужен ли Украине переход на латинский алфавит