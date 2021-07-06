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Білорусь накрила злива. Затоплені вулиці, люди плавають на матрацах

Автор: Анастасія Рокитна

Потужні зливи накрили Білорусь. У місті Ліда вулиці залило водою, люди плавають на матрацах.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на newgrodno.by.

На деяких вулицях і у дворах утворилися підтоплення, рух транспорту на "проблемних" ділянках автомобільних доріг ускладнено.

Один з жителів Ліди плавав по вулицях на надувному матраці. Їм зацікавилася міліція, але до складання протоколу справа не дійшла.

Фото: злива у Білорусі (newgrodno.by)

Нагадаємо, Одеса пішла під воду і перетворилася на Венецію.

Крім того, російське курортне місто Сочі затопило водою. У місті увімкнули сирени, річка Хорота вийшла з берегів.

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