Білорусь накрила злива. Затоплені вулиці, люди плавають на матрацах

Потужні зливи накрили Білорусь. У місті Ліда вулиці залило водою, люди плавають на матрацах.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на newgrodno.by.
На деяких вулицях і у дворах утворилися підтоплення, рух транспорту на "проблемних" ділянках автомобільних доріг ускладнено.
Один з жителів Ліди плавав по вулицях на надувному матраці. Їм зацікавилася міліція, але до складання протоколу справа не дійшла.
Нагадаємо, Одеса пішла під воду і перетворилася на Венецію.
Крім того, російське курортне місто Сочі затопило водою. У місті увімкнули сирени, річка Хорота вийшла з берегів.