Білорусь позбавили права на проведення ЧС зі спортивної ходьби

"Всесвітня рада з легкої атлетики погодилася перенести командний чемпіонат світу зі спортивної ходьби 2022 року, спочатку запланований в Мінську", - зазначено у повідомленні

Наразі World Athletics веде переговори з альтернативними містами-організаторами цього заходу і планує оголосити нове місце проведення до наступного засідання ради (28-29 липня).

В організації пояснили, що таке рішення було висунуто за результатами розгляду спеціального звіту, підготовленого комітетом за ризиками, в якому підкреслюється невизначеність в дипломатичних відносинах і обмеження на міжнародні поїздки до Білорусі.

"World Athletics як і раніше довіряє місцевому оргкомітету та Білоруській федерації легкої атлетики, які провели велику роботу, щоб провести цей захід, і шкодує, що обставини, які не залежать від них, привели до цього рішення", - додають у повідомленні.

Варто зазначити, що командний чемпіонат світу зі спортивної ходьби 2020 року, був перенесений на 2022 рік через пандемію коронавірусу.