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Білорусь позбавила акредитації двох російських журналістів

Новини » Суспільство     06.05.2020 - 23:54
Білорусь позбавила акредитації двох російських журналістів
Ілюстративне фото (tsargrad.tv)

Російська сторона вважає, що це через сюжет про погіршення ситуації з коронавірусом

У Білорусі позбавили акредитації двох співробітника корпункту російського "Першого каналу" і вислали одного кореспондента з країни. Про це передає РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Наголошується, що російський телеканал повідомив про висилку кореспондента 6 травня. В цей день вийшов сюжет про погіршення ситуації з коронавірусом в Білорусі після пасхальних служб та суботника.

Також зазначено, що рішення про припинення акредитації ухвалили в Міністерстві закордонних справ в Мінську.

"Підтверджуємо висилку нашого кореспондента та позбавлення акредитації знімальної групи", - сказали в прес-службі каналу.

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я Білорусі, тільки станом на 4 травня в країні було зафіксовано 17 тисяч 489 інфікованих і більше 100 жертв внаслідок зараження COVID-19.

Незважаючи на ці цифри, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що парад на 9 травня на честь Дня перемоги в країні не буде скасований. За його словами, це емоційна, глибоко ідеологічна річ.

Зазначимо, що Білорусь за темпами поширення COVID-19 випереджає сусідні країни. Темпи поширення цього вірусу в країні є одними з найшвидших серед країн Європи.

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