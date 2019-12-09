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Білорусь готова до спільних навчань з НАТО

Новини » В світі     09.12.2019 - 15:59
Білорусь готова до спільних навчань з НАТО
Фото: Олег Бєлоконєв

Конкретної дати початку навчань поки немає

Начальник Генштабу Збройних сил Білорусі Олег Бєлоконєв заявив, що країна готова до спільних військових навчань з НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Наша Ніва".

Відзначимо, минулого тижня Білорусь відвідав начальник Генштабу ЗС Італії Ензо Веччіареллі. Це був перший візит іноземного воєначальника такого рангу. Його зустрічав білоруський колега.

Відповідаючи на питання, чому Білорусь декларує в Конституції прагнення до нейтралітету, але при цьому проводить навчання тільки з Росією, Бєлоконєв відповів:

"Білорусь готова до спільних навчань з НАТО, йдуть навіть переговори про можливі формати. Але за умови, що НАТО буде розуміти: наш стратегічний союзник - Росія".

Він також заявив, що однією з головних тем переговорів з воєначальником з Італії було розвиток миротворчої діяльності в Лівані.

"У нас одне із завдань - розвиток діяльності в рамках миротворчих сил ООН, у тому числі в Лівані. На сьогодні ми виконуємо там конкретні завдання: білоруси є в структурах забезпечення і в медичному персоналі. Два наших оперативних офіцери теж там. І ми обговорювали з паном Веччіареллі технічні питання, які необхідно внести в документи, щоб і наш військовий контингент зміг поїхати у складі італійських сил у Лівані та виконувати спільні завдання з сербами, італійцями й поляками", - сказав Бєлоконєв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Білорусі Олександр Лукашенко підпише з російським лідером Володимиром Путіним договір про інтеграцію і створення Союзної держави. Зазначалося, що швидше за все угода буде підписана на умовах Москви, що є поглинанням Білорусі.

Також РБК-Україна писало, що у Мінську проходять протести проти інтеграції з Росією. Люди тримають в руках біло-червоно-білі прапори та скандують гасла "Хай живе Білорусь" і "Незалежність".

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