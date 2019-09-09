ru
ua

Бекірова перед обміном два тижні тримали на конспіративній квартирі у Москві

Новини » Суспільство   

Колишній політв'язень дізнався про обмін ув'язненими між Україною та Росією з телеефіру

Кримськотатарський активіст Едем Бекіров перед обміном полоненими між Україною та Росією, який відбувся 7 вересня, два тижні провів на конспіративній квартирі у Москві під наглядом лікаря.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реаліі".

За його словами, після засідання суду його посадили до мікроавтобусу та відвезли до будівля ФСБ.

"Після засідання суду (27 серпня - ред.) суддя пішов до дорадчої кімнати на півтори години. Потім прийшов і зачитав рішення: відпустити під зобов'язання про явку до суду. Я був шокований, не зрозумів, що сталося; навіть адвокати отетеріли... Мене вивели із зали суду і посадили в мікроавтобус, повезли до будівлі ФСБ. Вийшов слідчий, приніс мій паспорт... Потім ми звідти виїхали. Дивлюся, їдемо не в бік СІЗО, а на виїзд із міста. Я кажу їм: "Ви дорогу не переплутали? Я Сімферополь добре знаю, ми не туди їдемо". Він відповідає: "Ми їдемо до Москви", - розповів колишній політв'язень.

До російської столиці його доставили на цивільному літаку.

"Я запитав ще, чи є у мене вибір не летіти туди. Мені сказали, що про це навіть мови бути не може, вибору у мене немає. Сіли в літак, на звичайний рейс "Сімферополь - Москва" - я, лікар і два чекісти (співробітники ФСБ - ред.). У Москві знову зустрів бусик та відвіз на конспіративну квартиру. Де вона була, що це за місце - я так і не зрозумів. Мені нічого вже там не говорили, але я перебував під наглядом лікарів. Мені дали можливість повідомити рідним, що я опинився в Москві, тому що Ладін (адвокат - ред.) і донька мене розшукували. Два тижні я там сидів, відпочивав і чекав", - пояснив Бекіров.

За його словами, про обмін ув'язненими між Україною та Росією він дізнався з телеефіру.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 7 вересня в рамках великого обміну полоненими з Російської Федерацією українські політв'язні і моряки повернулися додому. Так, з російського полону повернулися всі 24 моряки та 11 політв'язнів, а саме Олег Сенцов, Роман Сущенко, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Олексій Сизонович, Павло Гриб, Едем Бекіров, Євген Панов та Артур Панов.

Porsche презентував свій перший електромобіль Курс долара знизився на міжбанку
Читати всі новини