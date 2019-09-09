Бекірова перед обміном два тижні тримали на конспіративній квартирі у Москві

Кримськотатарський активіст Едем Бекіров перед обміном полоненими між Україною та Росією, який відбувся 7 вересня, два тижні провів на конспіративній квартирі у Москві під наглядом лікаря.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реаліі".

За його словами, після засідання суду його посадили до мікроавтобусу та відвезли до будівля ФСБ.

"Після засідання суду (27 серпня - ред.) суддя пішов до дорадчої кімнати на півтори години. Потім прийшов і зачитав рішення: відпустити під зобов'язання про явку до суду. Я був шокований, не зрозумів, що сталося; навіть адвокати отетеріли... Мене вивели із зали суду і посадили в мікроавтобус, повезли до будівлі ФСБ. Вийшов слідчий, приніс мій паспорт... Потім ми звідти виїхали. Дивлюся, їдемо не в бік СІЗО, а на виїзд із міста. Я кажу їм: "Ви дорогу не переплутали? Я Сімферополь добре знаю, ми не туди їдемо". Він відповідає: "Ми їдемо до Москви", - розповів колишній політв'язень.

До російської столиці його доставили на цивільному літаку.

"Я запитав ще, чи є у мене вибір не летіти туди. Мені сказали, що про це навіть мови бути не може, вибору у мене немає. Сіли в літак, на звичайний рейс "Сімферополь - Москва" - я, лікар і два чекісти (співробітники ФСБ - ред.). У Москві знову зустрів бусик та відвіз на конспіративну квартиру. Де вона була, що це за місце - я так і не зрозумів. Мені нічого вже там не говорили, але я перебував під наглядом лікарів. Мені дали можливість повідомити рідним, що я опинився в Москві, тому що Ладін (адвокат - ред.) і донька мене розшукували. Два тижні я там сидів, відпочивав і чекав", - пояснив Бекіров.