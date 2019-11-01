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Бех-Романчук вперше визнана найкращою спортсменкою місяця в Україні

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Українка виграла срібло чемпіонату світу в Катарі

Національний олімпійський комітет України визнав віцечемпіонку світу зі стрибків у довжину Марину Бех-Романчук найкращою спортсменкою жовтня. Про це інформує прес-служба організації.

Її особистого наставника Вадима Крушинського названо найкращим тренером другого осіннього місяця.

На чемпіонаті світу з легкої атлетики в Досі (Катар) 24-річна хмельничанка з результатом 6,92 метри принесла Україні срібну медаль, пропустивши вперед лише лідера сезону німкеню Малайку Міхамбо.

Зазначається, що для Марини це перше визнання НОК України.

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