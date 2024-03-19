RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

БЭБ в Киевской области изъяло фальсифицированные сигареты на 5,4 млн гривен

Фото: БЭБ в Киевской области изъяло фальсифицированные сигареты на 5,4 млн гривен (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области совместно с оперативниками киберполиции разоблачили масштабную схему продаж нелегально изготовленных подакцизных товаров. Из незаконного оборота изъяты сигареты стоимостью 5,4 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина, рассказывает со ссылкой на сообщение бюро.

Как говорится в сообщении, детективы БЭБ установили группу лиц, организовавших реализацию контрабандных табачных изделий на территории Киевщины. Фигуранты уголовного производства сбывали товар через пункты розничной торговли на территории Киевской области и по всей территории Украины доставляя по почте.

В ходе проведения следственных действий детективы БЭБ обнаружили и изъяли более 63 тыс. пачек незаконно изготовленных сигарет ориентировочной стоимостью 5,4 млн. грн. Кроме того, изъято 15 тыс. долларов наличными и два автомобиля, с помощью которых осуществлялась транспортировка продукции в пункты продаж.

Следствие продолжается. Решается вопрос об объявлении подозрения организатору схемы и его сообщникам.

Досудебное расследование по ч. 2 ст. 204 и ч. 3 ст. 229 УК Украины осуществляют детективы ТУ БЭБ в Киевской области в сотрудничестве со специалистами Департамента киберполиции. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской областной прокуратуры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бюро экономической безопасности