Базовый сценарий НБУ: снижение "рисков безопасности" с начала 2024 года

Как отмечают в НБУ, более длительный срок и интенсивность активных боевых действий ухудшат перспективы экономики Украины, усилят инфляционные и девальвационные ожидания. При таком сценарии восстановление экономики будет тормозиться и в 2024 году, несмотря на приспособление бизнеса к условиям высоких рисков безопасности.

По оценкам НБУ, если период высоких рисков безопасности будет продолжаться до середины 2024 года, экономический рост в следующем году будет медленнее (около 2,0%). Соответственно медленнее будет восстановление рынка труда, как в части снижения безработицы, так и повышения зарплат. Потребительские настроения также останутся подавленными, а девальвационные ожидания выше из-за меньших объемов валютных поступлений от экспорта.

Инфляция будет сдерживаться продлением моратория на повышение тарифов на отдельные ЖКУ, однако значительно ускорится после его отмены. В случае реализации сценария более продолжительной войны НБУ будет сохранять более жесткие монетарные условия, говорится в отчете.

В то же время частично негативные эффекты от продления срока и интенсивности войны будут компенсироваться большими объемами международной помощи - в негативном сценарии МВФ финансовые потребности на четыре года действия программы EFF, гарантируемые международными партнерами, вырастут до 140 млрд долларов по сравнению со 115 млрд долларов в базовом сценарии, отмечают в НБУ.