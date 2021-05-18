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База даних "Екоінспектор": в Раді заявили про корупційні ризики в законі

Автор: Юлія Струк

Комітет з питань екологічної політики Верховної ради заявив про корупційні ризики у законопроекті №3091. Він передбачає створення бази даних "Екологічний інспектор".

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Ради.

"Голова комітету з питань екологічної політики та природокористування доручив сформувати робочу для доопрацювання законопроекту в частині усунення корупційних ризиків", - вказано у повідомленні.

Серед ризиків нардепи назвали дискреційні повноваження при визначенні порядку рейдових перевірок, оціночні судження, необхідність визначення на законодавчому рівні ступенів ризику і періодичності проведення планових заходів, питання доступу до приміщень фізичних осіб.

Нагадаємо, раніше екологічний комітет рекомендував парламенту ухвалити даний законопроект за основу в першому читанні.

Як писало РБК-Україна, до цього комітет ВР з питань екологічної політики та природокористування затвердив нову редакцію законопроекту про державний екологічний контроль №3091.

Так, на початку березня у партії "Слуга народу" заявили, що цього року в Україні планують запровадити новий державний екологічний контроль.

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