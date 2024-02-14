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У Байдена заявили об "угрозе нацбезопасности" США: что известно

Архивное фото: советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Палате представителей США предупредили о серьезной угрозе национальной безопасности. Также эту информацию подтвердил чиновник из Белого дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана.

Салливан уточнил, что брифинг с ключевыми законодателями назначен на завтра

"Я не в состоянии сказать что-либо еще", - сказал он.

Также он сказал, что текущая администрация Белого дома пошла дальше и применила более творческие и стратегические подходы к рассекречиванию разведывательной информации в национальных интересах Соединенных Штатов, чем любая другая администрация в истории.

"Я уверен, что президент Байден своими решениями, которые он принимает, будет обеспечивать безопасность американского народа в будущем", - заявил Салливан.

Также он добавил, что верит в возможности по защите национальной безопасности Соединенных Штатов.

Помощь Украине

Напомним, 13 февраля Сенат США одобрил законопроект с помощью для Украины, Израиля и Тайваня на 95 млрд долларов. В частности, для Украины предусмотрено более 60 млрд долларов.

Для того, чтобы законопроект вступил в силу, его должен одобрить Палата представителей США и подписать президент Джо Байден.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил против такой инициативы. Он может не выносить законопроект на рассмотрение нижней палаты Конгресса. В свою очередь президент Джо Байден призвал Палату представителей срочно одобрить законопроект.

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