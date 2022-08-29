RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Байдена пропонують зупинити ядерні реактори на Запорізькій АЕС

Фото: представник Білого дому Джон Кірбі (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Білий дім вважає, що з метою безпеки слід зупинити ядерні реактори на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на координатора зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки при Білому домі Джона Кірбі.

Зокрема, він зазначив, що Вашингтон підтримує місію експертів МАГАТЕ, а також закликає Москву забезпечити безпечний і безперешкодний доступ незалежним інспекторам.

"Ми також вважаємо, що Росія повинна погодитися на створення демілітаризованої зони навколо станції. І продовжуємо вважати, що контрольоване відключення ядерних реакторів ЗАЕС буде найбільш безпечним і найменш ризикованим варіантом дій в короткостроковій перспективі", - зазначив Кірбі.

Нагадаємо, раніше Державний департамент США заявляв, що тільки Росія не хоче визнавати високий ризик радіаційної катастрофи на захопленій Запорізькій АЕС.

Детальніше про місію на ЗАЕС читайте в матеріалі "Місія МАГАТЕ їде на Запорізьку АЕС: що відомо на даний момент".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская АЭСРосійська ФедераціяБілий дім