У Байдена передумали запрошувати Зеленського після зміни керівництва "Нафтогазу", - Axios

Білий дім розглядав можливість запросити президента України Володимира Зеленського у Вашингтон для зустрічі з Джо Байденом до його саміту з президентом РФ Володимиром Путіним. Рішення змінили після зміни керівництва "Нафтогазу".

Про це повідомляє портал Axios , посилаючись на джерела в Білому домі.

Співрозмовник порталу зазначив, у адміністрації викликала стурбованість "відмова Зеленського від зусиль по боротьбі з корупцією".

"Джерело в адміністрації розповіло, що Білий дім розглядав можливість запрошення Зеленського в Вашингтон перед самітом Байдена з Путіним, але відмовився просувати зустріч після рішення Зеленського змінити керівництво державної енергетичної компанії "Нафтогаз", - повідомив портал.

Раніше Зеленський заявив про готовність зустрітись з Байденом до переговорів з президентом Росії.