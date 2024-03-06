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У Байдена думают над помощью Украине из бюджета армии США. Bloomberg раскрыло детали

Архивное фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Администрация президента Джо Байдена задумалась о привлечении около 200 миллионов долларов из финансирования армии США, чтобы предоставить Украине немедленную поддержку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что финансирование может быть использовано для оплаты критически важного оружия, припасов и другого оборудования.

На текущий момент Украина сталкивается с нехваткой артиллерии, а российские войска в последние недели добились небольших территориальных завоеваний.

"Дебаты по поводу использования небольшого количества резервов Пентагона подчеркивают ожесточенные усилия Белого дома найти любую возможную поддержку для Украины", - пишет Bloomberg. 

Источники издания указывают, что окончательное решение еще не принято. Белый дом сосредоточен на том, чтобы убедить Палату представителей США принять законопроект о помощи Украине. У Байдена уверены, что, если спикер Палаты представителей поставит законопроект на голосование, его примут подавляющим большинством голосов.

Помощь Украине от США

Конгресс США уже несколько месяцев не может одобрить новое финансирование помощи Украине, чтобы продолжать поставки оружия и не только. Такая ситуация связана с разногласиями между республиканцами и демократами по вопросам защиты границы, финансирование которой вошло в пакет с помощью Украине, Израилю и Тайваню.

Недавно Сенат принял отдельный законопроект с деньгами для Украины, Израиля и Тайваня. Для того, чтобы он вступил в силу, документ еще должен одобрить Палата представителей и подписать президент Джо Байден.

Как пишет CNN, Палата представителей может проголосовать за финансовую помощь Украине в конце марта или в апреле.

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