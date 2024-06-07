У Байдена допустили увеличение развертывания стратегического ядерного оружия
В ближайшие годы США могут достичь точки, когда им придется увеличить развертывание стратегического ядерного оружия для сдерживания растущих угроз со стороны противников.
Об этом заявил советник Белого дома по ядерным вопросам Пранай Вадди, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Он подчеркнул, что США по-прежнему привержены международным режимам контроля над вооружениями и нераспространения, призванным ограничить распространение ядерного оружия.
Но, по его словам, Россия отказалась обсуждать договор, который станет преемником нового договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. При этом его срок истекает в 2026 году, а Китай отказался от переговоров о расширении своего ядерного арсенала.
"В ближайшие годы мы можем достичь точки, когда понадобится увеличение нынешней численности развернутых сил. Мы должны быть полностью готовы к выполнению, если президент примет такое решение", - сказал Вадди.
Он добавил, что может наступить день, когда потребуется больше ядерного оружия для сдерживания противников США и защиты американского народа, а также их союзников и партнеров.
Что предшествовало
Ранее издание Semafor писало, что администрация президента США Джо Байдена намерена принять более решительную стратегию по нераспространению ядерного оружия в мире.
В то же время в мае Минобороны РФ начало проведение первого этапа учений по применению нестратегического ядерного оружия, используя при этом комплексы "Искандер" и ракеты "Кинжал".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.