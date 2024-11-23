Байден сделал заявление в годовщину Голодомора

Президент США Джо Байден выступил с заявлением в связи с чествованием памяти жертв Голодомора. Он отметил, что отмечая годовщину Голодомора, США также возобновляют свое обязательство быть вместе с украинским народом в трудное для него время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого Дома.
"Девяносто один год назад Иосиф Сталин (бывший председатель совета министров СССР, - ред.) и советский режим организовали Голодомор - принудительный и умышленный голод, убивший миллионы украинцев. Мы помним мужчин, женщин и детей, погибших во время Голодомора", - подчеркнул Байден.
Он заявил, что США также чествуют тех, кто пережил Голодомор, и их потомков, которые, несмотря на усилия Сталина, направленные на подавление национальной идентичности украинцев, построили свободную, независимую и демократическую Украину.
"Сегодня, когда мы отмечаем торжественную годовщину Голодомора, мы также возобновляем наше обязательство быть вместе с украинским народом в тяжелое для него время. Уже почти три года Россия ведет жестокую войну против украинского народа, пытаясь стереть Украину с лица земли", - отметил он.
Байден подчеркнул, что, несмотря на все усилия, Россия потерпела неудачу, а Киев взамен стоит свободный.
"Частично благодаря Соединенным Штатам и более 50 другим странам, которые обязались оказать Украине помощь, необходимую ей для самозащиты", - подчеркнул он.
Напомним, что в XX веке украинцы пережили три масштабных Голодомора: в 1921-1923, 1932-1933 и 1946-1947 годах. Ежегодно в четвертую субботу ноября в Украине чтят память жертв этих трагедий.
Хотя точное количество погибших неизвестно, исследователи и историки сходятся на том, что речь идет о миллионах потерь среди украинцев.
На сегодняшний день около 30 стран официально признали Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа. Особенно процесс международного признания ускорился в ходе полномасштабной войны в Украине.
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