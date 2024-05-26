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Байден сделал новое заявление по Украине, назвав Путина "жестоким тираном"

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

США и дальше будут твердо поддерживать Украину против "жестокого тирана". Им является никто другой, как глава Кремля Владимир Путин.

Об этом заявил президент США Джо Байден, пишет РБК-Украина со ссылкой на его речь перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте.

"Нет американских солдат, которые бы воевали в Украине. И я настроен это так и оставить. Но мы крепко стоим с Украиной и будем стоять рядом с ними, когда они противостоят человеку, которого я хорошо знаю много лет, жестокому тирану. Мы не можем покинуть Украину и мы ее не покинем", - сказал он.

По его словам, американские солдаты поддерживают отважных украинцев в борьбе за свободу.

"Наши солдаты круглосуточно работают над обеспечением перемещения боеприпасов и техники по суше, морю и воздуху", - сказал Байден, добавив, что военная поддержка США не исчерпывается только предоставлением оружия, потому что американские военные также проводят обучение украинских коллег - обучают их использовать передовые системы вооружения, такие как HIMARS, Patriot и танки Abrams.

Американский президент также напомнил, что предупреждал российского президента Владимира Путина, который был уверен, что НАТО распадется "сразу после того, как я принял присягу".

"Я сказал ему в Швейцарии: "Вы хотите "финляндизации" Украины. Вы получите "НАТОизацию" Европы", - добавил Байден.

Саммит мира в Швейцарии

15-16 июня Украина проведет первый саммит мира на уровне лидеров, который направлен на завершение войны с российскими оккупантами. Мероприятие пройдет в Швейцарии.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, одним из ключевых вопросов будет возможность возвращения пленных в формате "всех на всех", речь не только о военных, но и гражданских украинцах, незаконно удерживаемых Россией. Также будут рассмотрены вопросы ядерной и продовольственной безопасности.

При этом, по данным Bloomberg, президент США Джо Байден, вероятно, пропустит украинский саммит мира.

 

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