RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Байден заявил о готовности подписать закон, который ограничит работу TikTok в США

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден заявил о готовности подписать закон, который ограничит работу соцсети TikTok в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Если они его примут, я его подпишу", - заявил Байден.

Палата представителей США планирует на следующей неделе проголосовать за законопроект об ограничении работы TikTok после того, как комитет в четверг единогласно одобрил эту меру.

Согласно документу, с которым ознакомилось Reuters, Министерство юстиции сообщило комитету Палаты представителей по энергетике и торговле, что законопроект о продаже активов, а не законопроект о запрете TikTok, поставит правительство в более сильную правовую позицию.

Законопроект предоставит ByteDance 165 дней на продажу TikTok. Если этого не произойдет, магазины приложений Apple и Google должны будут удалить TikTok и ограничить работу уже установленных программ, а также веб-версии приложения.

Запрет соцсети TikTok

В прошлом году многие страны заговорили о запрете TikTok. Ограничить использование соцсети планируется в Британии, США, Австралии, Ирландии, Нидерландах и других странах.

Кроме того, в некоторых западных странах хотят ввести запрет на использование TikTok государственными служащими.

Так, 6 марта стало известно, что законодатели внесли в Конгресс США законопроект, который потребует от китайской компании ByteDance отказаться от TikTok, чтобы избежать запрета видеоприложения на территории страны.

Почему соцсети грозит блокировка и коснется ли это Украины - читайте в материале РБК-Украина.

 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф БайденTikTokСоединенные Штаты Америки