Байден заявив, що за його заявою про Путіна стоїть особисте обурення, а не політична позиція США
Президент США Джо Байден заявив, що його заява про те, що президент Росії Володимир Путін повинен бути відсторонений від влади, відображає його власне особисте обурення, а не політичну позицію США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Я ні тоді, ні зараз не говорив про зміну політики. Я висловлював моральне обурення, яке я відчував, і я не приношу вибачень", - сказав він журналістам у Білому домі
Байден також зазначив, що до свого висловлювання, зробленого в суботу в Польщі, він відвідав сім'ї, які змушені були покинути свої будинки через вторгнення Росії в Україну.
Нагадаємо, Джо Байден під час виступу у Варшаві згадав про президента РФ Володимира Путіна, і заявив, що "ця людина не може залишатися при владі".
На питання, чи викличе це зауваження негативну реакцію Путіна, Байден сказав: "Мене не хвилює, що він думає... він збирається робити те, що збирається робити".
"Якщо Путін продовжить слідувати курсу, яким він йде, він стане ізгоєм у всьому світі, хто знає, ким він стане вдома з точки зору підтримки", - додав Байден.
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