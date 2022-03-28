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Байден заявив, що за його заявою про Путіна стоїть особисте обурення, а не політична позиція США

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Понеділок 28 березня 2022 23:51
Байден заявив, що за його заявою про Путіна стоїть особисте обурення, а не політична позиція США Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Президент США Джо Байден заявив, що його заява про те, що президент Росії Володимир Путін повинен бути відсторонений від влади, відображає його власне особисте обурення, а не політичну позицію США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Я ні тоді, ні зараз не говорив про зміну політики. Я висловлював моральне обурення, яке я відчував, і я не приношу вибачень", - сказав він журналістам у Білому домі

Байден також зазначив, що до свого висловлювання, зробленого в суботу в Польщі, він відвідав сім'ї, які змушені були покинути свої будинки через вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, Джо Байден під час виступу у Варшаві згадав про президента РФ Володимира Путіна, і заявив, що "ця людина не може залишатися при владі".

На питання, чи викличе це зауваження негативну реакцію Путіна, Байден сказав: "Мене не хвилює, що він думає... він збирається робити те, що збирається робити".

"Якщо Путін продовжить слідувати курсу, яким він йде, він стане ізгоєм у всьому світі, хто знає, ким він стане вдома з точки зору підтримки", - додав Байден.

Ми також писали про те, що Байден заявив про те, що Україна ніколи не буде перемогою для Росії.

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