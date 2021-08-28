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Байден заявив про ймовірність нової атаки на аеропорт Кабула в найближчі 24-36 годин

Автор: Инна Собора

Президент США Джо Байден заявив про високу ймовірність нової атаки на аеропорт Кабула в найближчі 24-36 годин. Такі дані, за його словами, є у американських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

"США вважають, що новий напад на аеропорт Кабула" дуже ймовірно "протягом 24-36 годин", - сказав Байден.

Нагадаємо, 26 серпня в Кабулі сталася серія вибухів біля аеропорту Кабула.

За даними американських ЗМІ, в результаті двох вибухів біля аеропорту Кабула (Афганістан) загинули майже 200 афганців. Також серед загиблих американські військові.

Вже 27 серпня після терактів в аеропорту Кабула відновили евакуаційні рейси.

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Джозеф БайденАфганистан