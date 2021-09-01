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Байден заявив, що США підтримують прагнення України до НАТО

Автор: Валерія Поліщук

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що США підтримка євроатлантичного прагнення України залишається непохитною. Також Сполучені Штати залишаються прихильними суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Заява Байдена.

"США залишаються переконливо прихильними суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям російської агресії. І наша підтримка євроатлантичного прагнення України залишається непохитною. Ми обговоримо, як ми можемо підтримувати Україну в досягненні демократичних реформ і її інтеграції в Європу", - заявив Байден.

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