Фото: Джо Байден (flickr com gageskidmore)

Кандидат у президенти США Джо Байден заявив, що не дозволить призупинити підрахунок голосів. Цей процес зараз триває.

Про це сказав під час звернення до виборців.

Байден закликав прихильників поки зберігати спокій і терпіння. За його словами, кожен голос буде врахований.

"Ми отримали понад 74 мільйонів голосів. Це на 4 мільйони більше голосів, ніж Дональд Трамп", - сказав Байден.

Нагадаємо, Байден заявив, що поки не готовий оголосити про перемогу, однак він упевнений, що виграє президентські вибори.

Раніше повідомлялося, що чинний американський президент Дональд Трамп готується достроково заступити на другий термін, навіть не чекаючи офіційних результатів виборів в США.

Раніше Трамп розповів своєму оточенню, що не планує визнавати свою поразку на президентських виборах.