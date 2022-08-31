Байден заявив, що "сповнений рішучості" заборонити штурмову зброю в США

Штурмовою зброєю вважається ручна автоматична вогнепальна стрілецька зброя, призначена для ураження живої сили противника в ближньому бою і здатна створювати високу щільність вогню.

"Я сповнений рішучості заборонити штурмову зброю в цій країні. Я вже робив це один раз, і ми зробимо це знову", - заявив він.

Раніше Байден підписав закон про посилення контролю за торгівлею зброєю в США. До цього він закликав кинути виклик збройовому лобі після стрілянини в Техасі, в ході якої загинули 18 дітей і троє дорослих.

Раніше повідомлялося, що уряд Канади вводить національну заборону на володіння і продаж вогнепальної зброї. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

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