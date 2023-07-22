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Байден пригласил директора ЦРУ Бернса стать членом его кабинета

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Суббота 22 июля 2023 06:49
Байден пригласил директора ЦРУ Бернса стать членом его кабинета Фото: директор ЦРУ Уильям Бернс (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Президент США Джо Байден пригласил директора ЦРУ Уильяма Бернса стать членом его кабинета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Байден подчеркнул, что Бернс предоставил ему "четкий, понятный анализ, который дает приоритет безопасности американского народа".

"Под его руководством ЦРУ предоставляет четкий долгосрочный подход к главным вызовам национальной безопасности нашей страны - от борьбы с жестокой агрессией России против Украины до управления ответственной конкуренцией с КНР, до рассмотрения возможностей и рисков новых технологий", - сказал Байден.

Отмечается, что это символическая должность, не дающая Бернсу больше полномочий, но признающая его плодотворную работу в роли директора ЦРУ.

Роль Бернса в войне в Украине

Известно, что Бернс неоднократно тайно посещал Украину. Так, по данным СМИ, в начале июня он встретился с Зеленским и высшим руководством украинской разведки, ему раскрыли планы по освобождению территории от россиян.

Позже он выступил с заявлением, где сказал, что с оптимизмом относится к украинскому контрнаступлению.

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ЦРУ Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден
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