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Байден запретил обмен долларов на специальные права заимствования для РФ и Беларуси

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Вашингтон, Среда 05 октября 2022 04:41
Байден запретил обмен долларов на специальные права заимствования для РФ и Беларуси Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден подписал закон, запрещающий американскому Минфину участвовать в операциях с обменом специальных прав заимствования (SDR), находящихся у России и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Новый закон, помимо запрета на участие в операциях с обменом SDR, также требует от Минфина "принимать меры для противодействия поддержке России и Беларуси".

"В понедельник президент подписал закон О запрете обмена SDR, который запрещает министру финансов участвовать в транзакциях, включающих обмен специальными правами заимствования, находящихся у России или Беларуси", - говорится в сообщении.

Закон будет действовать в течение пяти лет после его принятия. Также его действие может прекратиться досрочно, если президент США подтвердит Конгрессу, что Россия и Беларусь "прекратили дестабилизирующую деятельность в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины".

Напомним, ранее Сенат США проголосовал за выделение Украине пакета финансовой помощи в размере 12,4 млрд долларов.

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