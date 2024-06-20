Байден запретит продажу Kaspersky в США из-за связей с Россией, - Reuters

Как заявил источник агентства, тесные связи компании с российским правительством были признаны критическим риском. В США считают, что привилегированный доступ программного обеспечения к компьютерным системам может позволить ему угонять конфиденциальную информацию с американских компьютеров, устанавливать вредоносное программное обеспечение или содержать критические обновления.

В Штатах планируют внести компанию в список торговых ограничений, что нанесет удар по репутации фирмы и может негативно повлиять на ее зарубежные продажи.

Основной целью такого решения является то, что администрация президента пытается уничтожить любые риски российских кибератак, связанные с программным обеспечением "Касперского", и продолжает давить на Москву, поскольку ее военные действия в Украине набирают обороты. Также это может свидетельствовать о том, что в США заканчиваются новые санкции, которые они могут наложить на Россию.

В то же время это свидетельствует о том, что администрация Байдена использует новые мощные полномочия, позволяющие ей запрещать или ограничивать транзакции между американскими фирмами и интернет-, телекоммуникационными и технологическими компаниями из стран-иностранных противников, таких как Россия и Китай. Однако эти инструменты давления не проверены. Ранее их также применял бывший президент США Дональд Трамп, чтобы запретить американцам пользоваться китайскими социальными сетями TikTok и WeChat, но федеральные суды остановили эти шаги.

Kaspersky – это российская компания, специализирующаяся на разработке антивирусного программного обеспечения и кибербезопасности. Она известна своими антивирусными продуктами для домашних юзеров и корпоративных клиентов. Компания была основана в 1997 году Евгением Касперским и имеет штаб-квартиру в Москве. Из-за возможных связей с российским правительством Kaspersky попала под санкции и запреты в некоторых странах, в частности в США.

14-й пакет санкций ЕС против России

20 июня стало известно, что послы стран Европейского союза поддержали и согласовали 14 пакет санкций против России. Позже в СМИ появилась информация, что новые санкции впервые коснутся сжиженного природного газа РФ.

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