Байден запретит передавать личные данные американцев в РФ и Китай, - The Hill

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Указ предписывает Министерству юстиции США установить защиту геномных данных, биометрических данных, персональных данных о здоровье, геолокационных данных, финансовых данных и конфиденциальных данных, связанных с правительством.

Разведывательное сообщество США ясно дало понять, что "наши противники все чаще рассматривают данные как стратегический ресурс. Эти страны используют свой доступ к большому количеству конфиденциальных личных данных американцев и правительственных данных, чтобы заниматься различными видами гнусной деятельности, включая вредоносные кибердействия, шпионаж и шантаж", - заявил высокопоставленный представитель администрации Байдена.

Защитные меры будут блокировать крупномасштабную передачу конфиденциальных американских данных шести странам, вызывающим обеспокоенность, - Китаю, России, Северной Корее, Ирану, Кубе и Венесуэле.

Высокопоставленный представитель администрации обвинил эти страны в использовании американских данных для сбора информации об активистах, ученых, журналистах, диссидентах, политических деятелях и маргинализированных сообществах с целью запугивания оппонентов, подавления инакомыслия и ограничения свободы слова американцев.

Отношения США и Китая

В прошлом году лидеры США и Китая договорились возобновить отношения, которые находились во взвешенном состоянии в течение большей части 2023 года.

В начале января представители оборонных ведомств США и Китая возобновили переговоры о координации политики в Пентагоне.

Позже СМИ сообщили, что советник по национальной безопасности США Джейк Салливан проведет частную встречу с министром иностранных дел Китая Ван И для стабилизации отношений между странами.

Пекин оценил встречу Салливана и Ван И как содержательные и плодотворные переговоры, направленные на дальнейшее выполнение обещания лидеров Китая и США вести диалог.

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