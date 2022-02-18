Байден знову виступить щодо ситуації довкола України

Президент США Джо Байден виступить сьогодні ввечері з оновленою інформацією щодо ситуації довкола України. Виступ американського лідера очікується близько 23:00 за київським часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента телеканалу CNN .

Перед виступом щодо України, за словами кореспондента, Байден проведе переговори союзниками.

Крім того, до сьогоднішнього брифінгу речниці Білого дому Джен Псакі приєднаються два високопоставлені представники Ради нацбезпеки США.

Це вже буде другий присвячений Україні виступ Байдена за останні тижні. Минулого разу Байден сказав, що Вашингтон ще не знає, чи ухвалив президент Росії рішення напасти на Україну, але попередив Москву про наслідки у разі такого кроку.