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Байден висунув Нуланд на пост заступника держсекретаря

Автор: Олександр Білоус

Вікторія Нуланд повертається в Держдепартамент

Обраний президент США Джожеф Байден висунув Вікторію Нуланд на посаду заступника держсекретаря з політичних питань. Вона відома своєю підтримкою України.

Про це повідомляється в заяві на сайті перехідної команди Байдена.

Як наголошується в заяві, посол Нуланд протягом 32 років пропрацювала у п'яти президентів США і дев'яти державних секретарів обох політичних партій.

"Посол Нуланд володіє необхідним досвідом і зв'язками, щоб згуртувати світ навколо просування американських інтересів, будучи помічником державного секретаря у справах Європи та Євразії, послом у НАТО, а також спеціальним посланником і головним переговірником за Договором про звичайні збройні сили в Європі", - йдеться в повідомленні.

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Маючи вищу звання кар'єрного посла в дипломатичній службі США, вона працювала за кордоном на території Росії, Китаї та Монголії і отримала високі службові нагороди від двох міністрів оборони, йдеться в документі.

Вікторія Нуланд - американський дипломат і політик, офіційний представник Державного департаменту США в 2011-2013 рр. Потім - помічник державного секретаря у справах Європи та Євразії.

Під час Революції гідності часто приїжджала в Київ. У грудні 2013 року відвідала Майдан Незалежності.

Заступник держсекретаря США з питань Європи і Євразії Вікторія Нуланд пішла у відставку з займаної посади у січні 2017 року після інавгурації Дональда Трампа.

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