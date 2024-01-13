Байден считает, что нынешний период истории является поворотным моментом, - Белый дом

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ответил на вопрос о том, как администрация Байдена видит свою внешнюю политику в свете событий в Украине и секторе Газа. При этом Кирби уточнил, что угрозы для демократии носят разные характеры

"Президент описывает нынешнее время, в котором мы живем как переломный момент, и он прав. Ведь если вы посмотрите по всему миру, одной из объединяющих вещей является угроза для демократии", - сказал координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Байден считает, что США должны строить свою внешнюю политику на сотрудничестве с союзниками и партнерами. Он признает, что США не могут решить все проблемы самостоятельно, но их лидерство жизненно важно для достижения успеха.

"Президент верит во внешнюю политику, усиливающую наших союзников и партнеров, которая строится на альянсах и партнерствах, признающая, что Соединенные Штаты не могут сделать все сами. Однако наше лидерство жизненно важно для решения некоторых из этих проблем", - отметил Кирби.

Так Байден выразил уверенность, что США будут продолжать играть активную роль в мире, как и в предыдущие три года.

Проблемы с помощью США Украине

В октябре 2023 года президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой выделить более 100 млрд долларов на нужды нацбезопасности. Из этой суммы более 60 млрд долларов должны были пойти на помощь Украине, которая противостоит российскому вторжению.

Республиканцы в Конгрессе не поддержали предложение Байдена о выделении средств на помощь Украине, поскольку считают, что в пакет необходимо включить меры по усилению охраны границы с Мексикой. В результате переговоры о пакете помощи затягиваются уже более месяца.

Стало известно, что США приостановили помощь Украине до одобрения Конгрессом нового финансирования.