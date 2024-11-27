RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

Байден не успеет выделить миллиарды долларов обещанной помощи Украине из-за нехватки времени, - WSJ

Фото: Джо Байден (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Действующий президент Соединенных Штатов может не успеть предоставить Украине обещанную многомиллиардную помощь. У него не хватит времени для инаугурации Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным издания, Пентагон достиг лимита оружия, которое он может отправлять Украине ежемесячно и теперь сталкивается с логистическими проблемами в доставке оружия ВСУ.

Несмотря на это, Белый дом еще две недели назад обещал, что пришлет всю сумму до завершения каденции Байдена, но сейчас начал отказываться от своих заявлений и настаивать на мобилизации живой силы.

Однако администрация Байдена не успевает использовать миллиарды долларов, выделенные законодателями на вооружение Украины. WSJ пишет, что должностные лица США и Конгресса оставили на усмотрение новоизбранного президента Дональда Трампа решение о том, что делать с остальными деньгами.

По словам американских чиновников, у администрации осталось еще более 6,5 миллиардов долларов, так называемых "полномочий на сокращение", позволяющих Пентагону передавать Украине вооружение и технику по собственным запасам.

Решимость Байдена в отношении Украины

Байден в последние месяцы стремится укрепить позиции Украины перед приходом Трампа, обещавшего быстро завершить войну.

Среди решений – разрешение на удары ATACMS по России, противопехотные мины и списание долга. Источники отмечают, что это может помочь Трампу выгодно завершить войну, а Украине – улучшить позиции для переговоров.

Также мы писали, что администрация Байдена рассматривала возможность публично призывать к официальному приглашению Украины вступить в НАТО. Но по итогу решила не делать этого.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденВойна в Украине