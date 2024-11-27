Байден не успеет выделить миллиарды долларов обещанной помощи Украине из-за нехватки времени, - WSJ
Действующий президент Соединенных Штатов может не успеть предоставить Украине обещанную многомиллиардную помощь. У него не хватит времени для инаугурации Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
По данным издания, Пентагон достиг лимита оружия, которое он может отправлять Украине ежемесячно и теперь сталкивается с логистическими проблемами в доставке оружия ВСУ.
Несмотря на это, Белый дом еще две недели назад обещал, что пришлет всю сумму до завершения каденции Байдена, но сейчас начал отказываться от своих заявлений и настаивать на мобилизации живой силы.
Однако администрация Байдена не успевает использовать миллиарды долларов, выделенные законодателями на вооружение Украины. WSJ пишет, что должностные лица США и Конгресса оставили на усмотрение новоизбранного президента Дональда Трампа решение о том, что делать с остальными деньгами.
По словам американских чиновников, у администрации осталось еще более 6,5 миллиардов долларов, так называемых "полномочий на сокращение", позволяющих Пентагону передавать Украине вооружение и технику по собственным запасам.
Решимость Байдена в отношении Украины
Байден в последние месяцы стремится укрепить позиции Украины перед приходом Трампа, обещавшего быстро завершить войну.
Среди решений – разрешение на удары ATACMS по России, противопехотные мины и списание долга. Источники отмечают, что это может помочь Трампу выгодно завершить войну, а Украине – улучшить позиции для переговоров.
Также мы писали, что администрация Байдена рассматривала возможность публично призывать к официальному приглашению Украины вступить в НАТО. Но по итогу решила не делать этого.
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